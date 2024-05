Posti nei Comuni E selezione ICare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) FONDAZIONE MONASTERIO CERCA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO Fondazione Monasterio ha pubblicato un Avviso dipubblica, per titoli e colloquio, per 1 contratto di formazione e lavoro a tempo determinato e pieno per il profilo di “Collaboratore Amministrativo – Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari” da assegnare alla Unità Operativa Acquisti. La scadenza per le presentazione delle domande è l’11 giugno 2024. Ulteriori info al link https://www.monasterio.it/albo-on-line/bandi-di-concorso/ 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AL COMUNE DI VIAREGGIO Comune di Viareggio. Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unita’ nell’area degli istruttori con profilo professionale di Istruttore amministrativo e contabile.