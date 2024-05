Poste italiane | nell’’ufficio postale di sestino arrivano i servizi di polis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – È arrivato anche nell’Ufficiodi, il progetto ideato daper rendere gli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti la Casa deidigitali. Gli interventi di ristrutturazione effettuati presso la sede di via Marche 42, infatti, hanno consentito un rinnovamento totale e un clima confortevole dell’ambiente dato da un nuovo impianto di illuminazione, la tinteggiatura del locale, nuovi arredi, una postazione ergonomica e ribassata e un efficiente impianto di condizionamento. Mi chiamo Marina Ferri Marini sono direttrice monoperatore dell’ufficiodidal 28 Novembre 2016, ed essendo stata anche portalettere di questo paese per 10 anni sono entrata in questa nuova realtà molto facilmente.