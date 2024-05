Post Osimhen nuova idea dalla Serie A | ADL lo tratta in prima persona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Chi sarà l’attaccante che erediterà ilo di? La compagine partenopea potrebbe attuare una rivoluzione per il reparto offensivo. Napoli attende Antonio Conte. Queste sono ore decisive per la definizione dell’affare, che viene definito negli ultimi giorni ormai imato. Insomma, in attesa degli annunci di rito (il presidente Aurelio De Laurentiis, nella mattina di lunedì, ha parlato di “dieci giorni decisivi”), in casa azzurra si guarda con enorme attenzione al futuro. La sensazione è che saranno pochissimi i punti fermi su cui si potrà puntaremente per il nuovo corso dei partenopei. Tra chi non ve ne farà parte, oltre Piotr Zielinski (che andrà all’Inter, ndr), con ogni probabilità ci sarà anche Victor. L’attaccante nigeriano, tra le righe, ha fatto spesso intuire di voler andar via al termine dell’annata che ci si è appena lasciati alle spalle.