Porsche 911 | l’era ibrida è iniziata

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Anche la911 si apre all’elettrificazione con il restyling della generazione 992, montando per la prima volta un sistema ibrido a bordo della nuova GTS. Questa innovazione segna una svolta storica per la celebre vettura, combinando le prestazioni classiche del motore boxer con la potenza e l’efficienza di un motore elettrico. Dopo lunghe anticipazioni, la911 entra ufficialmente neldell’elettrificazione con il debutto della nuova Carrera GTS dotata del sistema T-Hybrid. Questo passo avanti è progettato per massimizzare le prestazioni mantenendo le emissioni contenute, un equilibrio che mantiene intatta l’essenza di questo modello iconico. Grazie all’esperienza dinel motorsport, l’elettrificazione del motore boxer avviene in modo innovativo.