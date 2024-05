Population Health la qualità della vita a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 –è titolo di un progettoScuola Superiore Sant’Anna di Pisa sulla sanità nelle aree interne che è stato presentato qualche mese fa in seno alla conferenza dei sindaci del Casentino. L’incontro aveva come obiettivo quello di presentare ai primi cittadini del Casentino sfide e opportunità del progetto PNRR TuscanyEcosystem, del quale la Scuola Superiore Sant’Anna è leader di progetto per lo Spoke 10(SalutePopolazione). All’incontro, promosso dalla direttrice del distretto Casentino dell’Azienda USL Toscana Sud Est Marzia Sandroni, erano presenti la rettrice Sabina Nuti e rappresentanti del team di ricerca del Centro interdisciplinareScienceScuola Superiore Sant’Anna.