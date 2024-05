Pontedera, danneggiamenti e molestie ai negozi del Cineplex. Coinvolti una trentina di minori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024)(Pisa), 29 maggio 2024 – Una baby gang in piena regola, con unacirca di minorenni che da giorni disturbava e danneggiava le attività commerciali inserite nel complesso deldi. Tre di loro, di cui due minorenni, tutti senegalesi, sono stati denunciati perché risultati senza permesso di soggiorno. Sono in corso di accertamenti sulle singole posizioni di tutti gli altri. In base a quanto ricostruito dalla polizia, i minorenni, tutti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, “si sono resi responsabili die disturbo alle persone spesso facendosi beffe dell'unica guardia giurata di vigilanza: dopo aver precluso ogni via di uscita, sono stati fermati e sottoposti a identificazione unadi ragazzi e ragazze, in maggioranza di Albania, Senegal e Marocco che erano soliti radunarsi e, forti del numero, dare fastidio ai lavoratori delle attività commerciali e ai loro clienti, spesso provocando danni alle strutture e ai bagni della galleria commerciale".