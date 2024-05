Polonia | armi contro Russia sì a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 11.41 Lanon limita l'uso dellefornite all'Ucraina:possono essere utilizzate per attaccare strutture sul territorio russo. Lo ha annunciato il vice ministro della Difesa Tomczyk. "Non ci sono restrizioni sullepolacche fornite all'Ucraina", ha detto. Il Primo ministrpo Tusk ha annunciato il ripristino di una zona cuscinetto al confine con la Bielo. Saranno utilizzate "tutte le risorse necessarie" per proteggere il confine.