Poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate | Christian Di Martino esce dall’ospedale dopo 3 settimane

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Milano, 29 maggio 2024 - Il viceispettore dele Volanti di MilanoDiè stato dimesso a mezzogiorno di oggi, mercoledì 29 maggio dall'ospedale Niguarda, a treesatte dall'accoltellamento che lo aveva ridotto in fin di vitadi, mentre tentava di fermare un 37 enne esagitato che lanciava pietre a persone e treni. Erano le prime ore del 9 maggio scorso. Diera arrivato in codice rosso al Niguarda, con lesioni gravissime. Il Trauma Team guidato dprofessoressa Stefania Cimbanassi l'aveva operato per più di cinque ore per suturare le lesioni provocate da una lama di 20 centimetri al polmone, a un rene, al duodeno evena cava, con massicce emorragie che hanno richiesto la trasfusione di un centinaio di sacche di sangue ed emoderivati (quasi il doppio del fabbisogno quotidiano dell'ospedale Niguarda).