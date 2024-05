Polemiche su ponte all’Abate | Chiusura confermata al 10 giugno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pescia, 29 maggio 2024 – “La Provincia si sta adoperando in tutti i modi affinché ilvenga regolarmente chiuso il prossimo 10, come già comunicato: c’è stata una riunione col Comune per affrontare nuovamente l’argomento e le parti in causa sono aggiornate su quel che stiamo facendo". Non c’è immobilismo in merito al cantiere delche mette in collegamento Pescia con Collodi e che dovrà chiudere per sette mesi per lavori di manutenzione straordinaria per consolidamento strutturale dal valore di quasi un milione e mezzo di euro. Ad aggiornare su quel che sta succedendo è Lisa Amidei, consigliera provinciale con delega alla viabilità, che rimanda al mittente le accuse che stanno arrivando in questi giorni su ipotesi di slittamenti in avanti dellae, di conseguenza, di ulteriori ritardi sul via effettivo al cantiere.