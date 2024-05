Podismo tutto pronto per la 10K Run Empolese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Empoli, 29 maggio 2024 – Sarà un 2 giugno davvero speciale per Empoli, che per una domenica andrà di corsa. Dopo la gioia per la salvezza calcistica della domenica precedente, saranno i podisti i “padroni” delle strade nella Festa della Repubblica. Si svolgerà infatti la terza edizione della 10K Run, gara che in pochissimi anni è già diventata una delle classiche toscane sulla distanza dei 10 km, ormai “sdoganata” anche a livello internazionale. Inserita nel calendario Uisp, la manifestazione ha raggiunto numeri importanti come testimoniati dai 291 classificati dello scorso anno. Per il momento è ancora presto per capire se il numero verrà superato, anche se le premesse sono positive, come anche per capire quali saranno i favoriti della competizione, anche se fra i primissimi a dare la propria adesione c’è Martina Martelli, vincitrice dell’edizione inaugurale e terza lo scorso anno.