Pnrr | Pd ‘Piantedosi chiarisca sui tagli alle risorse per enti locali’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – ?Chiediamo se il Ministro interrogato non ritenga condivisibili gli allarmi provenidaglilocali e se non ritenga di modificare immediatamente il criterio per il quale sono operati maggioridi spesa corrente ai comuni che stanno investendo piùdel?. Questo il question time del Pd a prima firma Chiara Braga che verrà discusso oggi nell?Aula della Camera15.?Una decisione così irragionevole, che disincva e mette a rischio la piena riuscita del piano di competenza territoriale, ha costretto il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e ilRaffaele Fitto a precisare, in polemica con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, che «il Governo valuterà le considerazioni e le esigenze del sistema deglilocali e darà delle risposte»?, si legge nel testo del QT.