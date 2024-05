Playoff Tc Bisenzio ok Sconfitto il Sinalunga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) I campionati a squadre entrano nel vivo e anche la provincia di Prato ha visto in campo le sue squadre di serie C maschile oltre alle competizioni di serie D e giovanili fase regionale. Il Tc(foto), testa di serie della manifestazione, ha sfidato nell’andataregionali di serie C maschile il Tc, che aveva superato nel preliminare il Tennis Certosa. La formazione laniera, capitanata da Mattia Materi, aha vinto 6-0 l’andata e domenica prossima giocherà il ritorno al Tcquasi per semplice formalità. Ottenuta la qualificazione il team del Fabbricone dovrà giocare una sfida andata e ritorno nazionale per salire in B2. Nei playout maschili per rimanere in serie C, invece, il Tc Prato dopo il 5-1 dell’andata è riuscito a mantenere la categoria contro lo Sporting Club Valdelsa grazie al 2-2 ottenuto nella sfida di ritorno.