Playoff NBA 2024 Edwards e Towns si accendono | Minnesota vince a Dallas e forza gara-5

(Di mercoledì 29 maggio 2024) ITimberwolves ottengono la prima vittoria in queste finali della Western Conference e trascinano a-5 la serie contro iMavericks (avanti 3-1), sconfitti tra le mura amiche dell’American Airlines Center con il punteggio di 100-105. Per la prima volta in questo confronto in postseason con i Mavs,riesce a difendere il vantaggio acquisito nell’ultimo quarto. Merito di uno scatenato Anthony, che chiude con la tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, con un ruolo decisivo in un finale rocambolesco caratterizzato da un potenziale gioco da 4 punti a firma Luka Doncic a 13 secondi dalla fine che avrebbe permesso adi portarsi sul -2. Il libero sbagliato restituisce però un po’ di tranquillità ache va poi a bersaglio con un glaciale Naz Reid sotto canestro.