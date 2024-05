Pisa: Nuova sede per la Scuola Sant'Anna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 - “È un altro risultato importante per laSuperiore, frutto di una progettualità che va avanti da anni”. Con queste parole la rettrice Sabina Nuti inaugura ladellaSuperiore, nel centro storico di, a pochi metri dallacentrale. Palazzo Pilo Boyl (viaa Cecilia 24), ospita da oggi aule, spazi e laboratori per consolidare le attività di formazione e ricerca avanzata, terza missione nell’ambito delle Scienze Sociali, con ladel Centro di ricerca interdisciplinare sulla sostenibilità e il clima e parte dell’Istituto di Economia. Ma non solo: l’edificio storico riportato avita grazie a un accordo pluriennale con la proprietaria, la dottoressa Alessandra Pilo Boyl, diventa ladi rappresentanza della, con i nuovi uffici del Rettorato, della Direzione Generale, e la sala del Consiglio d’Amministrazione.