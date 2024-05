Pippo Baudo le indiscrezioni sulla salute | lo staff interviene sulle sue condizioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “ricoverato”, parla il suo: “Cosa è successo”. In queste ultime ore si sta sempre di più spargendo la notizia secondo la quale lo storico presentatore televisivo italiano si troverebbe “in gravissimedi“. A lanciare l’indiscrezione, nella sera di martedì 28 maggio 2024 è Dillinger News, che per chi non lo sapesse è il sito di Fabrizio Corona che scrive: “Ci è arrivata una notizia che non ci aspettavamo minimamente:è in gravissimedi”. >> Lutto nel cinema e nella musica, morto il premio Oscar che ha fatto sognare i bambini di tutto il mondo E ancora il sito di Corona: “Per quanto ne sappiamo avrebbe problemi di cuore e in questo momento sarebbe ricoverato in una clinica privata a Roma.