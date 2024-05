Pippo Baudo in gravi condizioni poi la smentita dal suo staff

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “è inssimedi salute”, il sito Dillinger news, dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, lancia la notizia. Ma arriva subito ladellodel conduttore. Il sito di Corona asseriva chefosse inssimedi salute e ricoverato in una clinica romana. Poche ore dopo, lodel noto conduttore è intervenuto tramite due giornalisti per smentire quanto riportato e calmare le acque: “Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene”.Leggi anche: “Non conta un c…”. Santoro, attacco in diretta: cosa ha detto e con chi se l’è presa La fake news di Dillinger È stato il sito Dillinger news di Fabrizio Corona a dare la notizia diinssimedi salute e ricoverato in una clinica romana.