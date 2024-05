Piogge e temporali in vista per prima settimana di giugno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI - Una circolazione depressionaria colma di aria più fresca in quota resta posizionata sull'Europa centro-occidentale. Ruotando su se stessa muoverà però nei prossimi giorni una saccatura sulle regioni del Nord Italia. Gli ultimi giorni di maggio vedranno dunque un peggioramento meteo al Nord con fenomeni anche intensi e localmente a carattere di nubifragio. Precipitazioni decisamente più sporadiche invece al Centro-Sud dove avremo comunque un po' di nuvolosità in transito. Mese diche dovrebbe aprirsi con un weekend altamente instabile soprattutto sulle zone interne della Penisola. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che anche per la prossimamostrano ancora delle gocce fredde in movimento sul Mediterraneo centrale con conseguente avvio d'estate piuttosto movimentato.