Pietro Mennea da Barletta a Mosca senza fermate

"Che nemmeno Mennea" è il titolo di un album di Daniele Silvestri del 2013. "Pietro Mennea e Sara Simeoni/son rivali alle elezioni", gli risponde Samuele Bersani nel verso di una sua canzone del 2002, "Che vita!", che ironizzava sul destino di due delle figure più popolari dello sport italiano anni Ottanta. "Pietro Mennea e Sara Simeoni erano l'unico caso in cui l'atletica ha fatto lievitare le copie dei quotidiani sportivi", disse una volta Giorgio Tosatti, direttore del Corriere dello Sport in quegli anni ruggenti. Nei decenni il nostro eroe è stato citato al cinema da Ettore Scola, Paolo Sorrentino, in "Febbre da cavallo" di Steno. Le gesta di Pietro Mennea da Barletta sono rimaste proverbiali e resistono a distanza di quasi mezzo secolo, nonostante tutta una serie di valori – il lavoro, la fatica, lo spirito di sacrificio – drammaticamente uncool nell'era del guadagno facile e dell'estetizzazione dello sport.

"Quella mail di invito era falsa": un altro guaio per la Federatletica, il presidente Mei querelato dalla moglie di Pietro Mennea Ma la federazione si era subito affrettata a smentire. L'analisi della copia del presunto invito ha rivelato diverse alterazioni e incoerenze spiegabili con la sovrapposizione di parti differenti per costruire l'immagine. C'è di più. . Fuori, invece, la Federazione continua a collezionare guai. Praticamente un collage. della candidatura ritirata .

“Considerava il mondo un nemico e per dare il meglio doveva sentirsi solo contro tutti. Parla in terza persona, come nelle grandi occasioni, e il suo mistero è chiuso in sé: “Non saprete mai perché Mennea sia uomo da dieci e sessanta sui cento e poi da vittoria olimpica sui duecento. t italiano anni.