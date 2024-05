Peugeot E-3008 una bellezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bello, innovativo e super ecologico: sono questi i primi tre aggettivi che vengono in mente davanti alla grande novità di casa, il Suv E-in presentazione proprio in questi giorni. Che sia particolarmente bello non ci vuole molto a capirlo: la sua è una silhouette da Suv fastback che riesce a tenere insieme eleganza ed efficienza, con quella postura felina che rappresenta un tocco in più. Quanto alle innovazioni e all’altissimo contenuto tecnologico di quest’automobile ci limitiamo a segnalare alcune particolarità come il nuovo display panoramico curvo HD I-Cockpit da 21” che si inserisce perfettamente nella plancia, senza dimenticare ovviamente i 40 ausili alla guida e l’infinita gamma di servizi connessi per semplificare l’esperienza elettrica che costituiscono ormai un marchio di fabbrica per