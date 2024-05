Fonte : anteprima24 di 29 mag 2024

Per cause in corso di accertamento il 17enne, di Terzigno, che era a bordo del proprio scooter ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra decedendo. L'articolo Perde controllo dello scooter, cade a terra e muore sul colpo proviene da Anteprima24. it. . Il fatto è avvenuto in via Croce Rossa.

