Fonte : orizzontescuola di 29 mag 2024

L'articolo Percorsi abilitanti, BANDI per TUTOR coordinatori con esonero o semiesonero fino al 50% delle ore di servizio [IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . rà il tirocinio diretto), affidata alle Università. L'articolo Percorsi abilitanti, BANDI per TUTOR coordinatori.

Percorsi abilitanti BANDI per TUTOR coordinatori con esonero o semiesonero fino al 50% delle ore di servizio IN AGGIORNAMENTO