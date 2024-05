Perché proprio ora… Chiara Ferragni e Fedez spunta il motivo delle ultime frecciatine tra loro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non è più in segreto chestia frequentando la modella francese Garance Authié. I due sono stati avvistati a Monaco, dove il rapper era presente insieme a diversi amici e amiche su uno yacht per assistere al Gran Premio di Formula 1. “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”, ha scritto la pagina Very Inutil People. E da quel momento sui social sono volateda parte di. A contribuire anche l’uscita del brano diin collaborazione con il collega Emis Killa, “Sexy Shop”, in cui alcune barre sembranodedicate all’ex moglie. Il brano, che sarà disponibile a partire da questo venerdì 31 maggio, fa riferimento alla fine di una storia d’amore.