Perché l' anticiclone è in ritardo? Giuliacci | I monsoni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) "il caldo africano è in?": con questo interrogativo Marioha dato avvio al suo ultimo intervento in un video pubblicato sul canale YouTube Meteo. In effetti, stando a quanto aveva già anticipato l'esperto nei giorni scorsi, l'arrivo del caldo non è previsto a breve termine. "Oltre a esserci un equatore geografico intorno alla latitudine zero, c'è un vero equatore che si sposta a seconda della stagione. In inverno questo equatore era nell'emisfero sud", ha spiegato per iniziare il fisico dell'atmosfera. "Cosa avviene in questo equatore virtuale? Che si scontrano gli alisei dell'emisfero Nord con quelli dell'emisfero Sud. Da questo scontro l'aria è costretta a salire verso l'alto e nasce quella nuvolosità tipica della fascia equatoriale.