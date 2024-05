Per la panchina spunta il nome di Bobalik

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Per il dopo Brienzaildi David. Il coach americano, che ormai da diversi anni vive in Thailandia dove ha allenato la Nazionale femminile e al momento dirige il progetto giovanile del Wellington College, ha un forte legame con Ron Rowan che lo avrebbe individuato come l’uomo giusto per guidare Pistoia. In seconda battuta, da registrare anche ildi Mike Taylor, 52enne coach americano ed ex ct della Polonia dal 2014 al 2021. Quella disarebbe a tutti gli effetti una scommessa, visto che il tecnico non ha nessuna esperienza del basket italiano ed europeo e non ha mai allenato squadre senior. Aspetto non secondario, è decisamente singolare che una società firmi un giocatore Luka Brajkovic prima che sia stato firmato l’allenatore.