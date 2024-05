Fonte : iodonna di 29 mag 2024

Per chiedere di fermare gli attacchi a Gaza 20 milioni di persone hanno condiviso il grido social All eyes on Rafah Tutti gli occhi su Rafah

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a iodonna©

Per chiedere di fermare gli attacchi a Gaza, 20 milioni di persone hanno condiviso il grido social “All eyes on Rafah” (Tutti gli occhi su Rafah) (Di mercoledì 29 maggio 2024) All eyes on Rafah è lo slogan social diventato virale dopo l’ultimo raid dell’esercito israeliano del 27 maggio sulla città di Rafah, a Gaza. Un evento che ha scatenato un enorme incendio in un campo profughi, uccidendo almeno quarantacinque palestinesi, per lo più donne e bambini. Guerra a Gaza, l’ordine di sgombero di Israele getta la Striscia nel caos X All eyes on Rafah il grido social per fermare Israele L’attacco, avvenuto in una zona umanitaria, dove le famiglie sfollate avevano cercato rifugio, ha provocato una reazione di sdegno di gran parte dei leader mondiali, uniti nel chiedere a Israele di fermare le atrocità. Leggi tutta la notizia su iodonna (Di mercoledì 29 maggio 2024) Allonè lo slogandiventato virale dopo l’ultimo raid dell’esercito israeliano del 27 maggio sulla città di, a. Un evento che ha scatenato un enorme incendio in un campo profughi, uccidendo almeno quarantacinque palestinesi, per lo più donne e bambini. Guerra a, l’ordine di sgombero di Israele getta la Striscia nel caos X AllonilperIsraele L’attacco, avvenuto in una zona umanitaria, dove le famiglie sfollate avevano cercato rifugio, ha provocato una reazione di sdegno di gran parte dei leader mondiali, uniti nela Israele dile atrocità. Notizie su altre fonti Guerra a Gaza: tank di Israele nel cuore di Rafah, un milione in fuga. USA: “Nostra politica non cambia” Proseguono gli attacchi dell'Idf dopo il massacro di domenica 26 maggio a Tel al-Sultan, nel quartiere nord-occidentale di Rafah. Intanto gli Stati Uniti avvertono: “Il bombardamento israeliano a Rafah non ha superato la linea rossa di Biden”. E su Israele il portavoce Kirby precisa: "La nostra politica non cambia".Continua a leggere . fanpage

Proseguono gli attacchi dell'Idf dopo il massacro di domenica 26 maggio a Tel al-Sultan, nel quartiere nord-occidentale di Rafah. Intanto gli Stati Uniti avvertono: “Il bombardamento israeliano a Rafah non ha superato la linea rossa di Biden”. E su Israele il portavoce Kirby precisa: "La nostra politica non cambia".Continua a leggere . fanpage Guerra, ultime notizie. Media, raid israeliano su tende a Rafah, 21 morti. Gaza, da Israele nuova proposta di tregua a mediatori ’Inorridito’ l’alto rappresentante dell’Ue Borrell. I morti sarebbero almeno 45, centinaia i feriti. . L’Onu chiede un’indagine ’completa e trasparente sulle responsabilità. Il premier israeliano Netanyahu parla di un ’tragico incidente’. i sarebbe emerso, secondo lo Stato ebraico, che il blitz diretto a colpire alcuni comandanti di Hamas ’ha innes. ilsole24ore

’Inorridito’ l’alto rappresentante dell’Ue Borrell. I morti sarebbero almeno 45, centinaia i feriti. . L’Onu chiede un’indagine ’completa e trasparente sulle responsabilità. Il premier israeliano Netanyahu parla di un ’tragico incidente’. i sarebbe emerso, secondo lo Stato ebraico, che il blitz diretto a colpire alcuni comandanti di Hamas ’ha innes. ilsole24ore Guerra, ultime notizie. Media, raid israeliano su tende a Rafah, almeno 7 morti. Gaza, da Israele nuova proposta di tregua a mediatori Hamas annuncia lo stop alla ripresa dei negoziati domani al Cairo. Il presidente turco Erdogan parla di Israele e del suo governo come di ’barbari’ e paragona Netanyahu a Hitler. Strage per il raid di Israele a Rafah. Nella notte nuovi attacchi a Rafah, colpite anche le tende per gli sfollati: almeno 14 i morti. alcuni comandanti di Hamas ’ha innes. ilsole24ore

Hamas annuncia lo stop alla ripresa dei negoziati domani al Cairo. Il presidente turco Erdogan parla di Israele e del suo governo come di ’barbari’ e paragona Netanyahu a Hitler. Strage per il raid di Israele a Rafah. Nella notte nuovi attacchi a Rafah, colpite anche le tende per gli sfollati: almeno 14 i morti. alcuni comandanti di Hamas ’ha innes. ilsole24ore Gaza, carri armati israeliani nel centro di Rafah, Unrwa: “Un milione di palestinesi in fuga in 3 settimane” - VIDEO Secondo diversi rapporti palestinesi locali, i tank israeliani sono arrivati al centro della città di Rafah. Lo hanno segnalato media israeliani, che citano media internazionali. Israele prosegue la sua campagna quindi, mentre ormai circa 1mln di palestinesi vagano per la Striscia di Gaza senza una . ilgiornaleditalia

Secondo diversi rapporti palestinesi locali, i tank israeliani sono arrivati al centro della città di Rafah. Lo hanno segnalato media israeliani, che citano media internazionali. Israele prosegue la sua campagna quindi, mentre ormai circa 1mln di palestinesi vagano per la Striscia di Gaza senza una . ilgiornaleditalia Gaza, nuovo raid israeliano a Rafah: “Un altro missile sugli sfollati, 16 morti”. Media: “Carri armati di Tel Aviv entrati nel centro della città” Non c’erano combattenti o altro. Uno dopo l’altro, intanto, i tasselli di quanto accaduto domenica vanno a sistemarsi nel puzzle. All’improvviso un missile è caduto sull’edificio, costruito utilizzando alcuni blocchi di cemento e tubi metallici. . Secondo Al Jazeera le vittime sono invece 7. rati nella zona di Tal al-Sultan, la stessa dove si tro. ilfattoquotidiano

Non c’erano combattenti o altro. Uno dopo l’altro, intanto, i tasselli di quanto accaduto domenica vanno a sistemarsi nel puzzle. All’improvviso un missile è caduto sull’edificio, costruito utilizzando alcuni blocchi di cemento e tubi metallici. . Secondo Al Jazeera le vittime sono invece 7. rati nella zona di Tal al-Sultan, la stessa dove si tro. ilfattoquotidiano Guerra, ultime notizie. Gaza, media: «Tank di Israele nel centro della città di Rafah». Belgio darà F-16 a Kiev Il premier israeliano Netanyahu parla di un ’tragico incidente’. Strage per il raid di Israele a Rafah. . Il mondo condanna. Nella notte nuovi attacchi a Rafah, colpite anche le tende per gli sfollati: almeno 14 i morti. I morti sarebbero almeno 45, centinaia i feriti. ’Indignato’ il presidente francese Marcon. alcuni comandanti di Hamas ’ha innes. ilsole24ore Video di Tendenza Video Per chiedere Video Per chiedere

Un evento che ha scatenato un enorme incendio in un campo profughi, uccidendo almeno quarantacinque palestinesi, per lo più donne e bambini. All eyes on Rafah è lo slogan social diventato virale dopo l’ultimo raid dell’esercito israeliano del 27 maggio sulla città di Rafah, a Gaza. .