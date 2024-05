Peppe Voltarelli | la biografia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 29 maggio 2024)foto di Francesca MagnaniCOSENZA –, nato a Cosenza il 26 dicembre 1969, è cantante, autore di canzoni, scrittore e attore. Attivo dal 1990 come voce del Parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano, ha pubblicato sette album da solista, vincendo tre volte la Targa Tenco. Nella sua carriera è sempre stato attento alle musiche della sua Calabria – ad esempio nell’album “canta Profazio”, del 2016 – come ai suoni del folk-rock internazionale. Si è esibito in oltre 23 Paesi e ha pubblicato i suoi dischi in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. La grande corsa verso Lupiono?polis, il cui titolo trae origine da una piccola località del Paranà, in Brasile, è un invito alla scoperta di nuovi posti.