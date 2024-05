Pensioni più alte a giugno 2024 per chi ha più di 67 anni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nel mese dinon sono previsti particolari aumenti o arretrati per le, anche se per i pensionati che hanno già compiuto 67d’età ci saranno degli importi più alti. Gli assegni di questi pensionati, più nel dettaglio, subiranno la maggiorazione dovuta al ricalcolo delle prestazionistiche che, come da legge, scatta al compimento dei 67d’età (pensione di vecchiaia). Tale meccanismo è decisamente più rilevante per chi è andato in pensione sfruttando l’Ape sociale o Quota 103., piùper chi ha 67Per comprendere se si ha diritto all’aumento della pensione diè necessario considerare il proprio status. Se, ad esempio, si è cessata l’attività lavorativa in anticipo rispetto all’età pensionabile – sfruttando le agevolazioni dell’Ape sociale, attiva dal 2017, o di Quota 103, introdotta nel 2023 – si è subita una riduzione temporanea dell’assegnostico.