Pensioni giugno 2024 calendario e pagamenti Le novità AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A, l’INPS ha pubblicato ildeidellecon alcuneimportanti. Ecco tutti i dettagli.di: ildeiLedisaranno accreditate il 3per chi riceve il pagamento tramite conto corrente bancario o postale. Il pagamento della pensione sul conto corrente è posticipato al 3essendo il 1°un giorno non considerato “bancabile” e il 2un giorno festivo. Ritiro in contanti: ecco quando Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, la data di riferimento è il 1°, e il ritiro continua ad essere scaglionato in base all’iniziale del cognome: Sabato 1°(solo mattina): cognomi da A a C; Lunedì 3: cognomi da D a K; Martedì 4: cognomi da L a P; Mercoledì 5: cognomi da Q a Z.