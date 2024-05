Penoso blitz di Ultima Generazione a via della Scrofa Donzelli ammutolisce militanti e slogan riciclati video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Niente vernice e solitiinfondati, triti e ritriti e scopiazzati dai dibattiti tv, rivendicati su cartone (per fortuna) rigorosamente riciclato: a smontare l’ultimo estemporaneodi, improvvisato davanti il portone di via, sede nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni, che con serafica pazienza risponde punto su punto alle scarne dissertazioni rivendicazioniste di un manipolo di attivisti che in pochi minuti vedono sgonfiarsi come un sufflè la ricetta antigovernativa con cui si sono apparecchiati la protesta quotidiana.diin Via«Giorgia Meloni, ti candidi alle europee ma non prenderai la carica: a che gioco stai giocando?», recita un cartello stretto poco convintamente tra le mani da una delle ambientaliste sulla barricata davanti al portonestrada stretta e lunga nel cuore di Campo Marzio, chiusa al traffico e intasata più da giornalisti, passanti e agenti delle forze dell’ordine che da contestatori.