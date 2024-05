Penalizzazione ufficiale in F1 | è una batosta così cambia tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Formula Uno, lae vede una clamorosa retrocessione sulla griglia di partenza per la prossima gara. Ecco cosa è successo e il motivo di questa decisione Quello di Monaco è stato un weekend da ricordare sopratper la Ferrari di Leclerc. Il monegasco ha vinto in casa per la prima volta emozionando tutti, anche il Principe presente in tribuna. Ocon, verrà penalizzato (Lapresse) – Ilveggente.itMa il fine settimana nel Principato verrà anche ricordato per il ritardo della partenza dopo il botto fatto all’inizio da Perez, che è stato toccato da Magnussen, che ha fatto fuori anche il proprio compagno di squadra. Un disastro vero e proprio che, a quanto pare, potrebbe anche portare alla squalifica del pilota per il prossimo Gran Premio.