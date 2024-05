Pellezzano celebra la Giornata Nazionale dello Sport | l’iniziativa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 29 maggio 2024), in adesione alpromossa dal CONI, festeggia la ???????? ????????? ????? ?????, che si terrà nella mattinata di ???????? ? ?????? ???? presso lo Stadio “A. Bolognese“ della frazione Capezzano con la partecipazione di 3 associazioniive locali: “ASD Niké“, “ASDing Arechi“ e “ASD Nissolino Atletica Vis Nova“. “Lieti di partecipare come Ente – ha detto il Sindaco ????????? ????? – allaospitando alcune attività presso la nostra struttura di Capezzano. Loha un importante valore sociale che deve essere promosso e divulgato in ogni occasione. Ringrazio l’Assessore Michele Murino e quanti si impegnano per la buona riuscita di tutti gli eventiivi che si tengono sul nostro territorio“.