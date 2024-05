Pavia 18enne rapinato e denudato | presi i 4 responsabili uno è minorenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 - Sono stati individuati dalla polizia i presuntidi una rapina ai danni di un, messa a segno nella serata dello scorso 13 aprile. Il ragazzo era stato aggredito per portagli via smartphone e portafoglio e privato anche dei vestiti, quasi completamente, nel sottopassaggio pedonale di piazzale Minerva a. Dalla Questura è stata comunicata oggi, mercoledì 29 maggio, l'esecuzione delle 4 misure cautelari emesse dai Gip del Tribunale die di quello per i minorenni di Milano. Un ragazzo è infatti ancora, 17enne, e nei suoi confronti è stato disposto il collocamento in una comunità educativa. Gli altri tre complici sono invece maggiorenni e nei loro confronti è scattata la misura cautelare ai domiciliari.