Pattinaggio artistico a rotelle | la danza brilla libero in fase di stallo Cosa ci ha detto l’AIS di Trieste

(Di mercoledì 29 maggio 2024) È tempo di analisi nel mondo del, reduce dalla seconda tappa dell’Artistic International Series, competizione itinerante andata in scena al Pala Pilkec dioffrendo molteplici punti di riflessione. La rassegna friulana ha infatti evidenziato la straordinaria crescita organica di tutto il comparto della, sia individuale che in coppia, toccando delle punte di assoluta eccellenza in alcuni contesti. Stiamo chiaramente parlando della prova femminile Senior dove, le prime tre classificate (Roberta Sasso, Asya Sofia Testoni e l’iberica Natalia Baldizzone Morales) si sono attestate sopra gli 80 punti nella free dance, totalizzando uno score sopra quota 140 (con punte di 148 grazie a Sasso e Testoni). Ottime sensazioni dunque per delle gare in cui, oltre l’elevato contenuto tecnico, non è mancata una grande cura delle parti coreografiche e una ricerca certosina e originale del concept, del racconto e dello storytelling.