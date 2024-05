Patrimonio Municipio III – Italia viva | Sull’Associazione Maggiolina a Montesacro urge ripristinare il principio di legalità

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “L’associazione ‘La’ di via Bencivenga, nelIII, continua a svolgere ancora oggi la propria attività di organizzazione di eventi aperti al pubblico e somministrazione di alimenti e bevande nonostante una concessione scaduta 11 anni fa, una determina di sfratto che risale ormai al 2016 e una successiva delibera di Giunta del 2020 che stabilisce la riacquisizione di quegli spazi di proprietà del Comune nell’arco di tre anni. A completare il quadro, una morosità di quasi 700mila euro e ben due sentenze, del Tar prima e del Consiglio di Stato poi, che rigettano i ricorsi presentati dall’Associazione. Come se non bastasse, c’è addirittura un protocollo d’intesa, firmato all’indomani della sentenza del Tar, fra l’Associazione e ilIII per l’allestimento di una sala lettura e uno spazio di co-working.