Fonte : anteprima24 di 29 mag 2024

. it. Tempo di lettura: < 1 minutoPartita stregata ad ‘Affari Tuoi’, il noto programma di Rai Uno condotto da Amadeus che può dare tanto ma può anche far tornare a casa i concorrenti con l’amaro in bocca. E lo sanno bene Nicola Ciccarelli e la moglie Nadia di San Giorgio del Sannio che questa sera hanno dovuto fare i conti con l’offerta del ‘dottore’ che gli ha proposto 20mila euro per rinunciare al loro pacco, il numero 7, con all’interno la somma di 300mila euro.

Partita stregata ad ‘Affari Tuoi’ | il sannita Nicola accetta 20mila euro ma nel pacco ne aveva 300mila