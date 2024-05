Fonte : formiche di 29 mag 2024

Come sottolineato anche dall’alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera e di sicurezza Josep Borrell, per difendersi l’Ucraina ha necessità di colpire le installazioni militari che la Russia utilizza per attaccarla. In precedenza, invece, la Germania si era detta contraria. A oggi, quindi, i Paesi che hanno aperto a questa possibilità sono la Finlandia (29 febbraio), la Svezia (26 maggio) e la Danimarca (28 maggio).

Parigi Varsavia Stoccolma Quale contrattacco per Kyiv?