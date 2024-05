Fonte : ilfaroonline di 29 mag 2024

La nostra squadra è fantastica, poi saremo valutati per le medaglie vinte: se ne conquisteremo una meno del record fatto a Tokyo non saremo stati bravi", ha detto il Presidente del Coni, alla presentazione alla stampa, ai partner e alle Federazioni, le scelte fatte dal Coni, per consentire agli atleti azzurri dell'Italia Team, di esprimersi al meglio nella rassegna a cinque cerchi (nella giornata del 28 maggio), come riporta Agc/coni.

Parigi 2024 | atletica judo e tiro a segno aggiungono Azzurri alla squadra dell’Italia Team