Parco Maremma Sarà un’estate | spettacolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Creare un filo conduttore dialogante fra scienza e arte non è un’impresa impossibile, specialmente quando gli artisti sono immersi nell’atmosfera naturale deldella. L’estate, ormai alle porte, arriva con "Aperto", un cartellone di eventi che porterà artisti di rilievo internazionale ma nel rigoroso rispetto dell’ambiente che li ospiterà. Noncome partire per il classico itinerario proposto dall’ente, ma avrà una sosta artistica ad aspettare i visitatori, in luoghi raggiungibili a piedi o in bicicletta nelle icone delcome l’itinerario faunistico, l’oliveto di Collelungo e Marina d’Alberese. Ci saranno Laura Morante (29 giugno), Aldo Cazzullo e Moni Ovadia (6 luglio), Zaches Teatro (21 luglio), Simone Cristicchi e Amara (30 luglio), l’orchestra città di Grosseto (3 agosto), Dardust e Tosca (13 agosto).