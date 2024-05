Fonte : servizitelevideo.rai di 29 mag 2024

Papa | Guerra ruba sorriso ai bambini

Papa: "Guerra ruba sorriso ai bambini" (Di mercoledì 29 maggio 2024) 10.12 "Vediamo lo scempio che del Creato ha fatto e continua a fare l'umanità, soprattutto quella parte che ha maggiori capacità di sfruttarne le risorse".Così il Papa all'udienza generale. Poi una riflessione a tutto tondo: "Intorno a noi c'è un caos esterno,sociale e politico, e un caos interno a ognuno. Non si può sanare il primo se non si inizia a risanare il secondo". Poi: "La Guerra è sempre una crudeltà. I bambini ucraini hanno perso il sorriso. E'molto brutto e triste. preghiamo per loro e non dimentichiamo Palestina e Israele".

