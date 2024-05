Fonte : anteprima24 di 29 mag 2024

Al rientro a Solopaca la statua, attraversando in processione il centro cittadino, ha raggiunto il Santuario dove si è tenuta la Santa Messa di Ringraziamento. it. . Al termine della funzione, il Pontefice ha invitato i fedeli a portare avanti con fervore il culto mariano. Una cerimonia – a cui hanno preso parte anche don Alfonso Salomone e don Mimmo Napolitano – che dà, dunque, ancora maggior forza alla venerazione dei cittadini di Solopaca e non solo per la loro Madonna.

Papa Francesco incorona la Madonna del Roseto di Solopaca