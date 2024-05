Papa Francesco elogia i preti bergamaschi | Hanno fama di buoni sacerdoti avanti così

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bergamo - "Questidi, eh!e coraggio". Con queste parolea conclusione dell'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, si è rivolto a un gruppo didi Bergamo salutandoli. Il Pontefice ha spiegato "che ricordano il 25esimo di Ordinazione”. Da parte diBergoglio un incoraggiamento “a perseverare nella fedeltà alla chiamata del Signore e nel servizio gioioso del Vangelo", ha concluso., oggi è entrato in piazza San Pietro a bordo della 'mobile’ scoperta. Il Pontefice ga fatto il giro tra i vari settori dell'ovale berniniano per salutare e benedire da vicino le decine di migliaia di pellegrini, provenienti come sempre da tutto il mondo. Prima di entrare nella piazza,ha fatto salire a bordo della 'jeep' quattro bambini e bambine con magliette e berrettini bianchi, portandoli con sé nel suo itinerario tra la folla di fedeli.