Paolini-Baptiste Roland Garros 2024 | orario dove vederlo in tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Domani, mercoledì 29 maggio, Jasminetornerà protagonista al. La toscana, testa di serie n.12, giocherà contro la statunitense Haileyil match valido per il secondo turno dello Slam di Parigi. Una partita che vede favorita la toscana, ma servirà fare attenzione al cospetto di una giocatrice che può essere ostica. Nel primo round l’azzurra ha regolato in due set l’australiana Daria Saville, mettendo in mostra i miglioramenti di una stagione che l’ha vista raggiungere gli ottavi agli Australian Open e aggiudicarsi il WTA1000 di Dubai, sconfiggendo in finale la russa Anna Kalinskaya. Un solo precedente c’è tra le due giocatrici, ovvero sul cemento di Chicago (USA) nel 2021. 7-5 6-3 lo score in favore della statunitense.