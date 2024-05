Paola Iezzi | la sorella Chiara la rottura del 2013 e la reunion la passione per la consolle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Milano –è uno dei nuovi giudici di X Factor. Una giuria nuova di zecca, per tre quarti composta da milanesi (insieme a lei ci saranno infatti Jake La Furia e Manuel Agnelli). Meneghina doc, classe 1974,è diplomata al liceo classico e ha avuto come professore un altro big della musica italiana, Roberto Vecchioni. A metà degli anni Novantae lafurono notate da Claudio Cecchetto, che le fece lavorare con gli 883 come coriste. In quegli anni nacque la lunga amicizia con Max Pezzali. In duo con lamaggiore () ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte nel 1997 con la canzone “Amici come prima”. Il brano fu un clamoroso successo per le due sorelle milanesi e spianò la strada delle due artiste nel panorama musicale, anche internazionale: la canzone “Vamos a Bailar (Esta vida nueva”) fu uno dei tormentoni dell’estate 2000, in Italia e non solo.