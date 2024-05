Fonte : dailymilan di 29 mag 2024

Panchina Milan rivoluzione Paulo Fonseca | ecco i motivi della scelta di Gerry Cardinale

Panchina Milan, rivoluzione Paulo Fonseca: ecco i motivi della scelta di Gerry Cardinale (Di mercoledì 29 maggio 2024) Panchina Milan, rivoluzione Paulo Fonseca: ecco quali sono i motivi per cui Fonseca ha convinto il patron rossonero Gerry Cardinale…

