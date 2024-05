Panchina Bologna le previsioni dei bookie | 4 nomi importanti per il post-Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ilcontinua la ricerca al sostituto die valuta profili interessanti per la prossima stagione. Secondo i bookmaker, il grande favorito per sostituirlo è Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina ma destinato all'addio dopo la finale di Conference League, offerto a 1,30 dagli esperti Goldbet, in vantaggio su Stefano Pioli, reduce dall'addio al Milan, dato di nuovo in Emilia a 2,75 su Snai. Chiude il podio in lavagna Maurizio Sarri, ancora senzadopo le dimissioni rassegnate lo scorso marzo al presidente Lotito, offerto a 8 davanti a un altro "disoccupato" da pochi giorni come Roberto De Zerbi, visto a quota 10.