Palmeiras vs San Lorenzo – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il Sanpuò qualificarsi per la fase a eliminazione diretta della Copa Libertadores 2024 evitando la sconfitta di giovedì 30 maggio contro ilall’Allianz Parque. I tre volte vincitori di questa competizione hanno conquistato il primo posto nel Gruppo F, grazie alla vittoria per 2-1 sull’Independiente del Valle, mentre la vittoria per 3-2 in casa del Liverpool ha permesso agli argentini di avanzare, attualmente tre punti sopra il Liverpool e l’Independiente del Valle per il secondo posto. Il calcio di inizio divs Sanè previsto a mezzanotte ora italiana Anteprima della partitavs Sana che punto sono le due squadreVedere ildominare la fase a gironi di questo torneo è qualcosa che ci aspettiamo, e così è stato anche quest’anno.