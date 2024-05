PalaPanini il caso tifosi L’ipotesi nuovo gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) di Alessandro Trebbi Sono ore frizzanti per ciò che riguarda l’organizzazione del tifo nella Curva Ghirlandina per la stagione 2024/2025 di Modena Volley. In seno al direttivo degli Irriducibili Gialloblù ci sono stati cambiamenti e non è detto che l’associazione dicontinui il suo percorso. Un percorso iniziato nel 2011, quando Kollettivo Gialloblù e Torcida Gialloblù, i due gruppi nati dalla dissoluzione di Febbre Gialla Supporters, si fusero in un’unica associazione. Un’avventura ora al capolinea? Non è detto, ma potrebbe anche essere che il tifo organizzato cambi nome. Più difficile che Modena si ritrovi effettivamente senza una curva, anche perché è scesa in campo direttamente la società per porre rimedio. Nei giorni scorsi infatti sono stati diversi gli incontri nei quali è stato protagonista anche il sodalizio di viale dello Sport, che ha chiamato a colloquio alcuni membri storici degli Irriducibili e anche alcuni esponenti dell’altrodi, quello più critico, ovvero Vecchia Guardia.