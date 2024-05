Pakistan incidente autobus | 20 vittime

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 8.30 Unche viaggiava in autostrada nel sud-ovest delè uscito di strada ed è precipitato in un burrone. Almeno 20 delle persone che erano a bordo hanno perso la vita. Lo hanno riferito le autorità locali. L'è avvenuto nella città di Washuk. L'era partito da Turbat, la seconda città più grande della provincia del Baluchistan, ed era diretto a Quetta. Gli incidenti stradali sono molto frequenti in, dove le regole per la guida e gli standard di sicurezza sono poco seguiti.