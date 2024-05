Fonte : dayitalianews di 29 mag 2024

. Grazie” – così Rob ha concluso il suo duro sfogo, durante il quale ha usato parole piuttosto dure condite anche da diverse parolacce. C’è poi chi le ha dato in parte ragione, spiegando che per restare a parlare avrebbero dovuto comunque lasciare una mancia più alta. @boborrob447 thank you ? original sound – jus rob La reazione del popolo social In poco tempo il video è diventato virale su Tiktok e, come spesso accade, ha spaccato in due il popolo social.

Pagano il conto e restano al tavolo a parlare lo sfogo della cameriera diventa virale | Mi state togliendo soldi str***i! VIDEO