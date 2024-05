Paganin | Lautaro Martinez-Inter situazione chiara Vi spiego

Leggi tutta la notizia su inter-news

Antonioha parlato dellarelativa al futuro di, attaccante e capitano dell'. Le sue dizioni.– Queste le parole di Antonionel corso di Maracanà, in onda su TMW Radio. «rimarrà all'? Penso che lasia. In questo momento, indipendentemente dal cambio, ci sono dei parametri da seguire e non si va a sforare, altrimenti vorrebbe dire tornare nel baratro dell'indebitamento. E poi si può ripercuotere tutto sul gruppo, con una processione di agenti che chiedono ritocchi in alto. Ci sono regole per perseguire un risanamento, dispiace che lasia questa ma nel caso si monetizzerebbe da una cessione».